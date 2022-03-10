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Лавров заявил о возможности встречи Путина с Зеленским

Роман КравецЧетверг, 10 марта 2022, 12:35

Министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей Лавров заявил, что "надеется на возможность встречи" президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Заявление Лаврова после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Анкаре, которое цитирует "Риа новости"

Дословно: "Этот вопрос проработают по белорусскому треку".

Детали: Среде прочего на переговорах Кулеба достаточно подробно обсуждал с Лавровым возможность встречи Зеленского с Путиным.

Что было раньше: Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что прогресса в переговорах с россиянами в Турции нет.

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Темы: ЗеленскийКулеба ДмитрийЛавровПутин
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