Росіяни відпустили викрадену в Мелітополі депутатку
Четвер, 10 березня 2022, 12:22
Російські окупанти відпустили викрадену вранці 10 березня депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову.
Джерело: п’ятий президент Петро Порошенко, "Радіо Свобода"
Пряма мова Порошенка: "Лейла є символом опору у Мелітополі. І саме ця мужня жінка була серед тих, хто день за днем збирали людей та виходили на проукраїнські мітинги в місті. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь — український.
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Лейла вже вдома, але зв‘язку з нею немає".
Деталі: ЗМІ підтверджує цю інформацію з посиланням на мелітопольських активістів.
Передісторія: Вранці 10 березня озброєні російські окупанти увірвалися в будинок Ібрагімової й відвезли її невідомо куди.
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