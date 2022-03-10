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Росіяни відпустили викрадену в Мелітополі депутатку

Роман ПетренкоЧетвер, 10 березня 2022, 12:22
Росіяни відпустили викрадену в Мелітополі депутатку

Російські окупанти відпустили викрадену вранці 10 березня депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову.

Джерело: п’ятий президент Петро Порошенко, "Радіо Свобода"

Пряма мова Порошенка: "Лейла є символом опору у Мелітополі. І саме ця мужня жінка була серед тих, хто день за днем збирали людей та виходили на проукраїнські мітинги в місті. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь — український.

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Лейла вже вдома, але зв‘язку з нею немає".                                                                      

Деталі: ЗМІ підтверджує цю інформацію з посиланням на мелітопольських активістів.

Передісторія: Вранці 10 березня озброєні російські окупанти увірвалися в будинок Ібрагімової й відвезли її невідомо куди.

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Теми: Запорізька областькримські татари
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