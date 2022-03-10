Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне отпустили похищенную в Мелитополе депутата

Роман ПетренкоЧетверг, 10 марта 2022, 12:22
Россияне отпустили похищенную в Мелитополе депутата

Российские оккупанты отпустили похищенную утром 10 марта депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову.

Источник: пятый президент Петр Порошенко, "Радио Свобода"

Прямая речь Порошенко: "Лейла есть символ сопротивления в Мелитополе. И именно эта мужественная женщина была среди тех, кто изо дня в день собирали людей и выходили на проукраинские митинги в городе. Они показали российскому оккупанту, что Мелитополь – украинский.

Реклама:

Лейла уже дома, но связи с ней нет".

Детали: СМИ подтверждает эту информацию со ссылкой на мелитопольских активистов.

Предыстория: Вооруженные российские оккупанты ворвались в дом Ибрагимовой и увезли ее неизвестно куда.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Запорожская областькрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Запорожская область
"Власть" оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Последние новости
05:44
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: