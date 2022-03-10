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Россияне отпустили похищенную в Мелитополе депутата

Роман ПетренкоЧетверг, 10 марта 2022, 13:22

Российские оккупанты отпустили похищенную утром 10 марта депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову.

Источник: пятый президент Петр Порошенко, "Радио Свобода"

Прямая речь Порошенко: "Лейла есть символ сопротивления в Мелитополе. И именно эта мужественная женщина была среди тех, кто изо дня в день собирали людей и выходили на проукраинские митинги в городе. Они показали российскому оккупанту, что Мелитополь – украинский.

Лейла уже дома, но связи с ней нет".

Детали: СМИ подтверждает эту информацию со ссылкой на мелитопольских активистов.

Предыстория: Вооруженные российские оккупанты ворвались в дом Ибрагимовой и увезли ее неизвестно куда.

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Темы: Запорожская областькрымские татары
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