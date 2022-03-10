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Сейм Литви закликав ЄС негайно надати Україні статус кандидата

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 13:00

Литовський Сейм одностайно підтримав резолюцію, у якій закликає Євросоюз невідкладно надати Україні статус кандидата на вступ та відкрити переговори про членство. За резолюцію проголосували 123 депутати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Щодо України потрібно задіяти прискорену процедуру прийняття до ЄС без зволікань", - зазначають у документі з назвою "Щодо надання Україні статусу країни-кандидата та повноправного членства України в ЄС".

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У резолюції зазначають, що Україна вже понад десять років тому почала рух до членства, останні п'ять років зміцнює зв’язки з ЄС завдяки Угоді про асоціацію, і надання статусу країни-кандидата зараз було би важливим сигналом підтримки для українців, які борються за майбутнє своєї країни.

"Прийняття до ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну волю й рішучість у боротьбі за європейські цінності, надихатиме і посилюватиме європейську родину", – зазначають у тексті.

Сейм висловлює готовність всіляко підтримувати Україну на шляху до членства у ЄС.

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"Зараз, коли тривають наші дебати, в Україні гинуть діти, російські війська атакують цивільну інфраструктуру, пологові будинки й атомні електростанції. Це боротьба Давида й Голіафа, і кожен з нас, як кожна суверенна держава, у тому числі ЄС, стоїть перед вибором – з ким ми?

Чи не зробили ми помилку, не почавши перемовини про членство раніше? Можливо, тоді ми б мали іншу реальність сьогодні", – зазначила голова парламентського комітету із закордонних справ Лайма Андрікієне, презентуючи текст резолюції.

Нагадаємо, посли ЄС у понеділок обговорили заявки на вступ України, Молдови та Грузії і попросили Єврокомісію розглянути запити країн та надати свою оцінку. Тепер французьке головування в ЄС надішле три листи до Європейської комісії з проханням оцінити заявки трьох країн.

За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті в Парижі у четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.

Раніше Кулеба висловився за те, щоб заявку України на членство в ЄС розглядали окремо від заявок Грузії та Молдови.

Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"

Теми: ЛитваЄС
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