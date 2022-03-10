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Сейм Литвы призвал ЕС немендлено предоставить Украине статус кандидата

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 14:00

Литовский Сейм единодушно поддержал резолюцию, в которой призывает Евросоюз безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление и открыть переговоры о членстве. За резолюцию проголосовали 123 депутата.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"По Украине нужно задействовать ускоренную процедуру принятия в ЕС без промедлений", - отмечают в документе под названием "О предоставлении Украине статуса страны-кандидата и полноправного членства Украины в ЕС".

В резолюции отмечают, что Украина уже более десяти лет назад начала движение к членству, последние пять лет укрепляет связи с ЕС благодаря Соглашению об ассоциации, и предоставление статуса страны-кандидата сейчас было бы важным сигналом поддержки для украинцев, борющихся за будущее своей страны.

"Принятие в ЕС страны, народ которой продемонстрировал невероятную свободу и решительность в борьбе за европейские ценности, будет вдохновлять и усиливать европейскую семью", - отмечают в тексте.

Сейм выражает готовность всячески поддерживать Украину на пути членства в ЕС.

"Сейчас, когда продолжаются наши дебаты, в Украине погибают дети, российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру, роддома и атомные электростанции. Это борьба Давида и Голиафа, и каждый из нас, как каждое суверенное государство, в том числе ЕС, стоит перед выбором — с кем мы?

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Не совершили ли мы ошибку, не начав переговоры о членстве раньше? Возможно, тогда у нас была бы другая реальность сегодня", - отметила председатель парламентского комитета по иностранным делам Лайма Андрикиене, презентуя текст резолюции.

Напомним, послы ЕС в понедельник обсудили заявки на вступлениеУкраины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и предоставить свою оценку. Теперь французское председательство в ЕС пришлет три письма Европейской комиссии с просьбой оценить заявки трех стран.

По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите в Париже в четверг собираются пообещать поддержку Украине, но предположительно не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.

Ранее Кулеба высказался за то, чтобы заявку Украины на членство в ЕС рассматривали отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

Подробно о заявке Украины о членстве смотрите в пояснительном видео ЕвроПравды или читайте в статье "К ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении"

Темы: ЛитваЕС
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