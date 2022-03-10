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Кличко: Кожен другий киянин покинув місто через війну, але столиця – як фортеця

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 13:04
Кличко: Кожен другий киянин покинув місто через війну, але столиця – як фортеця
Брати Клички у Києві, скриншот

Із Києва за два тижні війни виїхали близько половина мешканців, заявив столичний міський голова Віталій Кличко, проте місто стало як фортеця. 

Джерело: Віталій Кличко в об’єднаному ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Ключова мета росіян – це захопити Київ… оточити Київ, взяти в кільце, щоб потім наступати і скинути владу. Плани їхні не втілюються в життя, дякуючи нашим хлопцям. Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель, де йдуть запеклі бої, – наші хлопці зривають всі плани оточити Київ.

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За останніми підрахунками, кожен другий киянин покинув місто, трошки менше 2 мільйонів мешканців зараз знаходиться у Києві. Тим не менше, Київ зараз перетворився на фортецю".

Деталі: Кличко зазначив, що до територіальної оборони долучаються і музиканти, і актори – люди різних професій. 

"Такого духу ніколи не було, коли кожен каже: "Нічого не відбудеться, ми наше місто не здамо".  Я можу повторити ці слова: місто стояло, люди стояти будуть. Місто – це не будівлі, це, в першу чергу, люди. Вони мсіто не здадуть.і ворог не пройде", – сказав мер.

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Віталій Кличко вийшов в ефір із братом Володимиром. Мер сказав, що його брат допомагає з гуманітаркою та іншим необхідним за допомогою своїх зв'язків на Заході: каски, бронежилети, медикаменти тощо. 

Володимир Кличко зазначив, що багато хто вивіз родини – і повертається до столиці. Він наголосив: головне, що люди об'єдналися.

Теми: КиїввійнаВіталій Кличко
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