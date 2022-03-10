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Кличко: Каждый второй киевлянин покинул город из-за войны, но столица – как крепость

Елена РощинаЧетверг, 10 марта 2022, 14:04
Братья Кличко в Киеве, скриншот

Из Киева за две недели войны выехали около половины жителей, заявил столичный городской глава Виталий Кличко, однако город стал как крепость.

Источник: Виталий Кличко в объединенном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Ключевая цель россиян – это захватить Киев… окружить Киев, взять в кольцо, чтобы потом наступать и свергнуть власть. Планы их не воплощаются в жизнь благодаря нашим ребятам. Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где идут упорные бои, – наши ребята срывают все планы окружить Киев.

По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город, чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится в Киеве. Тем не менее, Киев сейчас превратился в крепость".

Детали: Кличко отметил, что в территориальную оборону вступают и музыканты, и актеры – люди разных профессий.

"Такого духа никогда не было, когда каждый говорит: "Ничего не произойдет, мы наш город не сдадим". Я могу повторить эти слова: город стоял, люди будут стоять. Город – это не постройки, это, в первую очередь, люди. Они город не сдадут. и враг не пройдет", – сказал мэр.

Виталий Кличко вышел в эфир с братом Владимиром. Мэр сказал, что его брат помогает с гуманитаркой и другим необходимым с помощью своих связей на Западе: каски, бронежилеты, медикаменты и т.д..

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Владимир Кличко отметил, что многие вывезли семьи – и возвращаются в столицу. Он подчеркнул: главное, что люди сплотились.

Темы: КиеввойнаВиталий Кличко
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