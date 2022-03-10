СБУ перехопило розмову солдата РФ, де той скаржиться на втрати в Миколаєві
Четвер, 10 березня 2022, 13:36
Служба безпеки перехопила телефонну розмову російського солдата з товаришем, де той перераховує бойові втрати його частини у Миколаєві.
Джерело: СБУ у Telegram
Деталі: У повідомленні йдеться, що частина цього окупанта зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто. У розмові солдат РФ перераховує поіменно убитих знайомих.
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Дослівно:"Половина 2 батальйону розх**рило зовсім. І командир полку їхній загинув".
Що передувало: У Миколаїв прийшло підкріплення Збройних сил із технікою і сили готуються до наступу на російські війська.