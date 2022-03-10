СБУ перехватило разговор солдата РФ, где тот жалуется на потери в Николаеве

Служба безопасности перехватила телефонный разговор российского солдата с товарищем, где он перечисляет боевые потери его части в Николаеве.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: В сообщении говорится, что военная часть этого оккупанта сейчас дислоцируется в Николаевском аэропорту и задействована в нападении на город. В разговоре солдат РФ перечисляет поименно убитых знакомых.

Дословно: "Пол 2 батальона розх**рило вообще. И командир полка их погиб".

Что было ранее: В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил с техникой и силы готовятся к наступлению на российские войска.