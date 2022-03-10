СБУ перехватило разговор солдата РФ, где тот жалуется на потери в Николаеве
Четверг, 10 марта 2022, 14:36
Служба безопасности перехватила телефонный разговор российского солдата с товарищем, где он перечисляет боевые потери его части в Николаеве.
Источник: СБУ в Telegram
Детали: В сообщении говорится, что военная часть этого оккупанта сейчас дислоцируется в Николаевском аэропорту и задействована в нападении на город. В разговоре солдат РФ перечисляет поименно убитых знакомых.
Дословно: "Пол 2 батальона розх**рило вообще. И командир полка их погиб".
Что было ранее: В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил с техникой и силы готовятся к наступлению на российские войска.
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