Люди з США та ЄС виступають за збільшення допомоги Україні – соціологія

Міжнародне опитування демонструє бажання населення країн Заходу збільшити підтримку фінансової допомоги та допомоги в озброєнні Україні, але обмежене бажання "закритого неба" або тотальної війни.

Джерело: дані соцопитування Cygnal, Gradus Research, Response:A, які є в розпорядженні "Української правди"

Деталі: Переважна більшість українців (89%) просять НАТО доєднатися до боротьби, думки західних респондентів розходяться щодо того, чи надавати Україні повітряну та наземну підтримку у військовій боротьбі із Росією.

Важливо, що у західних країнах удвічі більше респондентів підтримують (повністю або скоріше) рішення використати військові можливості та "закрити небо" над Україною. Прибічників цієї ідеї у США, Британії та ЄС — відповідно 45%,46% та 46%, у той час, як проти неї виступають відповідно 20%, 20% та 17% опитаних.

75% європейських респондентів підтримують надання фінансової допомоги Україні, 62% підтримують надання зброї, 46% підтримують заборону польотів і 38% висловилися за приєднання до військової відповіді. Майже стільки ж, 37%, виступають проти будь-якої військової участі.

Підтримка приєднання до військових дій є трохи нижчою в Польщі, на передовій конфлікту, її висловили 30%. На відміну від Британії, де підтримують військову участь 42%, і, що цікаво, Іспанії, де 57% висловлюють підтримку.

Висвітлення конфлікту в Україні домінує у медіа всіх країн. В усіх опитаних країнах основною соцмережою для отримання інформації про війну є Facebook, лише молода генерація отримує багато інформації в Instagram та TikTok. В усіх опитаних країнах люди, які слідкували за конфліктом через соціальні мережі, прихильно ставляться до Зеленського і значно частіше підтримують будь-які види підтримки України, включно з введенням військ.

Українці, які стежать за війною в соціальних мережах, набагато оптимістичніше ставляться до дій країни та результатів війни.

Засновниця дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк наголошує, що громадяни західних країн заряче підтримують усі форми допомоги Україні.

Пряма мова Близнюк: "Маємо пам’ятати, що зараз йде війна не тільки між Росією та Україною, але між цивілізованим світом взірця західних демократій та архаїчною автократією. Саме тому нашим західним союзникам вкрай важливо дослухатися до думки своїх співгромадян і захистити демократичний світ діями, а не словами. Всі форми допомоги гаряче підтримуються суспільствами

Флешмоб #CloseTheSky розлетівся Україною та світом і зараз є очікуванням мешканців України і світових спільнот. Робіть ще більше, не зволікайте! — кажуть громадяни своїм урядам, бо розуміють, що йде війна за цінності, на яких грунтуються їхні суспільства".

Довідково: Міжнародне опитування проведене 6-7 березня, було опитано понад 3500 громадян України, Великобританії, США та ЄС.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна звертатиметься до народів світу за підтримкою, якщо лідери світу не допоможуть із закриттям неба, повідомив президент Володимир Зеленський.