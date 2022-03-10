Люди из США и ЕС выступают за увеличение помощи Украине – социология

Международный опрос демонстрирует желание населения стран Запада увеличить поддержку финансовой помощи и помощи в вооружении Украине, но ограничен желание "закрытого неба" или тотальной войны.

Источник: данные соцопроса Cygnal, Gradus Research, Response:A, которые есть в распоряжении "Украинской правды"

Детали: Подавляющее большинство украинцев (89%) просят НАТО присоединиться к борьбе, мнения западных респондентов расходятся о том, оказывать ли Украине воздушную и наземную поддержку в военной борьбе с Россией.

Важно, что в западных странах вдвое больше респондентов поддерживают (полностью или скорее) решение использовать военные возможности и "закрыть небо" над Украиной. Сторонников этой идеи в США, Британии и ЕС – соответственно 45%, 46% и 46%, в то время как против нее выступают соответственно 20%, 20% и 17% опрошенных.

75% европейских респондентов поддерживают предоставление финансовой помощи Украине, 62% поддерживают предоставление оружия, 46% поддерживают запрет полетов и 38% высказались за присоединение к военному ответу. Почти столько же, 37%, выступают против любого военного участия.

Поддержка присоединения к военным действиям несколько ниже в Польше, на передовой конфликте, ее выразили 30%. В отличие от Британии, где поддерживают военное участие 42% и, что интересно, Испании, где 57% выражают поддержку.

Освещение конфликта в Украине доминирует в СМИ всех стран. Во всех опрошенных странах основной соцсетью для получения информации о войне является Facebook, только молодое поколение получает много информации в Instagram и TikTok. Во всех опрошенных странах люди, следившие за конфликтом из-за социальных сетей, благосклонно относятся к Зеленскому и значительно чаще поддерживают любые виды поддержки Украины, включая введение войск.

Украинцы, которые следят за войной в социальных сетях, гораздо более оптимистично относятся к действиям страны и результатам войны.

Основательница исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк отмечает, что граждане западных стран заряжено поддерживают все формы помощи Украине.

Прямая речь Близнюк: "Должны помнить, что сейчас идет война не только между Россией и Украиной, но между цивилизованным миром образца западных демократий и архаической автократией. Поэтому нашим западным союзникам крайне важно прислушиваться к мнению своих сограждан и защитить демократический мир действиями, а не словами. Все формы помощи горячо поддерживаются обществами

Флешмоб #CloseTheSky разлетелся по Украине и миру и сейчас является ожиданием жителей Украины и мировых сообществ. Делайте еще больше, не медлите! — говорят граждане своим правительствам, потому что понимают, что идет война по ценностям, на которых основываются их общества".

Справка: Международный опрос проведен 6-7 марта, было опрошено более 3500 граждан Украины, Великобритании, США и ЕС.

Напомним: Президент Владимир Зеленский обещал, что Украина будет обращаться к народам мира за поддержкой, если лидеры мира не помогут с закрытием неба, сообщил президент Владимир Зеленский.