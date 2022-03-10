З Ізюма нарешті вивозять близько 2 тисяч людей
Четвер, 10 березня 2022, 15:10
З Ізюма Харківської області виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей.
Джерело: Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram
Дослівно: "Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра".
Деталі: В ОПУ також поінформували, що в Ізюм було доставлено гуманітарний вантаж з продуктами харчування й речами першої необхідності.
Що передувало: 9 березня через обстріли з Ізюма Харківської області не змогли евакуювати близько 5000 мешканців міста.
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