З Ізюма нарешті вивозять близько 2 тисяч людей

З Ізюма Харківської області виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей.

Джерело: Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра".

Деталі: В ОПУ також поінформували, що в Ізюм було доставлено гуманітарний вантаж з продуктами харчування й речами першої необхідності.

Що передувало: 9 березня через обстріли з Ізюма Харківської області не змогли евакуювати близько 5000 мешканців міста.