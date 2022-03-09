З Ізюма не змогли евакуювали 5 тисяч мешканців через сильні обстріли окупантів

Через сильні обстріли російських окупантів місцева влада не змогла евакуювати близько 5000 мешканців міста, як було заплановано, але зуміла вивезит 250 осіб.

Джерело: очільник Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов, заступник міського голови Володимир Мацокін

Пряма мова Мацокіна: "Евакуювали приблизно 250 ізюмчан. Сьогодні гатили з усього що тільки можливо, з оскаженінням.

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Людей вивозила тероборона під обстрілами, а автобуси підхватували за містом.

Бійці тероборони реальні герої.

Фактично "зеленого коридору" не було. росія цинічно обдурила і нас, і весь світ".

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Деталі: У мерії повідомили, що наразі евакуйовані перебувають у Слов’янську в Донецькій області.

Синєгубов розповів, що десятки автобусів, які виїхали за жителями Ізюма, не змогли дістатися до пункту призначення через постійні обстріли окупантів. Лише на 6 автобусах вдалося організувати нашвидкуруч евакуацію 250 жителів.

Крім того, до міста не зміг проїхати гуманітарний вантаж із продуктами харчування, теплим одягом, питною водою та ліками.

За даними Харківської ОВА, більше 5000 мешканців міста перебувають в укриттях без світла, води й тепла. У місті не працюють мобільний зв'язок, Інтернет, телебачення та радіо.

Мацокін пояснив, що містян збирали і вивозили з південної частини міста, бо північна захоплена окупаційними підрозділами РФ (місто розділене на дві частини річкою Сіверський Донець).

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