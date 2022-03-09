Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З Ізюма не змогли евакуювали 5 тисяч мешканців через сильні обстріли окупантів

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 17:27
З Ізюма не змогли евакуювали 5 тисяч мешканців через сильні обстріли окупантів
Зруйновані будинки в Ізюмі. Фото: Володимир Мацокін

Через сильні обстріли російських окупантів місцева влада не змогла евакуювати близько 5000 мешканців міста, як було заплановано, але зуміла вивезит 250 осіб. 

Джерело: очільник Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов, заступник міського голови Володимир Мацокін

Пряма мова Мацокіна: "Евакуювали приблизно 250 ізюмчан. Сьогодні гатили з усього що тільки можливо, з оскаженінням. 

Реклама:

Людей вивозила тероборона під обстрілами, а автобуси підхватували за містом. 

Бійці тероборони реальні герої.

Фактично "зеленого коридору" не було. росія цинічно обдурила і нас, і весь світ".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У мерії повідомили, що наразі евакуйовані перебувають у Слов’янську в Донецькій області.

Синєгубов розповів, що десятки автобусів, які виїхали за жителями Ізюма, не змогли дістатися до пункту призначення через постійні обстріли окупантів. Лише на 6 автобусах вдалося організувати нашвидкуруч евакуацію 250 жителів.

Крім того, до міста не зміг проїхати гуманітарний вантаж із продуктами харчування, теплим одягом, питною водою та ліками.

За даними Харківської ОВА, більше 5000 мешканців міста перебувають в укриттях без світла, води й тепла. У місті не працюють мобільний зв'язок, Інтернет, телебачення та радіо.

Мацокін пояснив, що містян збирали і вивозили з південної частини міста, бо північна захоплена окупаційними підрозділами РФ (місто розділене на дві частини річкою Сіверський Донець).

Передісторія: 

  • Станом на 9 березня місто Ізюм було оточене російськими окупаційними військами та перебувало під шквальним вогнем важкої артилерії. У місті зруйновані житлові будинки та критичні інфраструктура, включно з міською лікарнею.
  • Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що українська влада зуміла погодити з російськими окупантами час та маршрути евакуації мирних жителів із шести міст, де ведуться активні бойові дії. Ізюмчан планували евакуювати до Лозової на Харківщині.
  • 8 березня окупанти запропонували жителям населених пунктів Харківщини евакуюватися під дулами їхніх автоматів до Бєлґорода в РФ.

Теми: ІзюмХарківська областьевакуаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Ізюм
Внаслідок обстрілів Балаклії поранені ще дві жінки
Від удару російською ракетою по Ізюму отримав поранення 10-річний хлопчик
Посол Франції відвідав Ізюм
Останні новини
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: