Из Изюма наконец-то вывозят около 2 тысяч человек
Четверг, 10 марта 2022, 14:10
Из Изюма Харьковской области выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2000 человек.
Источник: Заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram
Дословно: "Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепр".
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Детали: В ОПУ также проинформировали, что в Изюм был доставлен гуманитарный груз с продуктами питания и вещами первой необходимости.
Что было ранее: 9 марта из-за обстрелов из Изюма Харьковской области не смогли эвакуировать около 5000 жителей города.