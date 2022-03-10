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Из Изюма наконец-то вывозят около 2 тысяч человек

Роман КравецЧетверг, 10 марта 2022, 15:10

Из Изюма Харьковской области выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2000 человек.

Источник: Заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепр".

Детали: В ОПУ также проинформировали, что в Изюм был доставлен гуманитарный груз с продуктами питания и вещами первой необходимости.

Что было ранее: 9 марта из-за обстрелов из Изюма Харьковской области не смогли эвакуировать около 5000 жителей города.

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Темы: Офис президентаТимошенкоХарьковская областьвойна
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