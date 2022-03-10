Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна націоналізує активи РФ: Зеленський підписав закон

Ірина БалачукЧетвер, 10 березня 2022, 15:11
Володимир Зеленський. Фото з Instagram

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать РФ чи держкомпаніям агресора.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Йдеться про законопроєкт №7122, який парламент схвалив 3 березня.

Закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її держкомпаній.

Так, держава зможе націоналізувати рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно на території України, що безпосередньо або через афілійованих осіб належить РФ та її державним компаніям.

Вилучення російських активів здійснюється без жодного відшкодування. Рішення про націоналізацію ухвалюється Радою національної безпеки та оборони і вводиться в дію указом президента. Перелік обʼєктів подає Кабінет міністрів.

Усі націоналізовані активи перебуватимуть у власності уряду. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Читайте також: Терористична держава має заплатити. Які активи РФ та росіян можна націоналізувати?

Передісторія: 

  • 3 березня парламент прийняв законопроєкт щодо примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Теми: ЗеленськийзаконодавствоРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 10:02Окупанти відпустили 6 співробітників і волонтерів, яких викрали з Бучанської міськрадию

ОПУ на заяви РФ по нейтралітету: Модель може бути лише "українською"

оновленоРосіяни ракетами влучили у телевежу в Вінниці

Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси

Росіяни намагались захопити ще одну АЕС, але їх відкинули – Енергоатом

300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України — радник Зеленського

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Після війни відбудуємо все за найкращими проєктами
Лавров заявив про можливість зустрічі Путіна із Зеленським
Зеленський розповів, чому не боїться оточення Києва
Останні новини
14:01
У Чехії зібрали вже понад 30 млн доларів на зброю для України
14:01
відео"Азов" закликав підтримати оточений Маріуполь: Як не зброєю, то словом
14:00
відеоЖителі Скадовська вийшли на мітинг проти окупантів: військові РФ відкрили стрілянину
13:48
Росіянам поки не вдається перекинути сирійців – радник Єрмака
13:43
"Антитривожна валізка": в Міносвіти розповіли, як розважити дитину в укритті
13:36
Швейцарія розширила санкції проти РФ за вторгнення в Україну
13:32
фото, відеоРосіяни вбили 10 людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові
13:28
Найбільші іноземні компанії фінансують РФ на 20 мільярдів доларів щороку: хто вони
13:25
РФ завдала Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж за 8 років Донбасу – Зеленський
13:23
Слідчі суду в Гаазі вже в Україні, збирають докази проти РФ – Зеленський
Усі новини...