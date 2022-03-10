Україна націоналізує активи РФ: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать РФ чи держкомпаніям агресора.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Йдеться про законопроєкт №7122, який парламент схвалив 3 березня.

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Закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її держкомпаній.

Так, держава зможе націоналізувати рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно на території України, що безпосередньо або через афілійованих осіб належить РФ та її державним компаніям.

Вилучення російських активів здійснюється без жодного відшкодування. Рішення про націоналізацію ухвалюється Радою національної безпеки та оборони і вводиться в дію указом президента. Перелік обʼєктів подає Кабінет міністрів.

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Усі націоналізовані активи перебуватимуть у власності уряду. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Передісторія: