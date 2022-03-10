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Украина национализирует активы РФ: Зеленский подписал закон

Ирина БалачукЧетверг, 10 марта 2022, 15:11
Владимир Зеленский. Фото из Instagram

Президент Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих РФ или госкомпаниям агрессора.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Речь идет о законопроекте №7122, который Рада приняла 3 марта.

Законом определены правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности Российской Федерации как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и его госкомпаний.

Так, государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих РФ и его государственным компаниям.

Удаление российских активов осуществляется без всякого возмещения. Решение о национализации принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводится в действие указом президента. Перечень под отчуждение представляет Кабинет министров.

Все национализированные активы будут находиться в собственности правительства. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Предыстория: 

  • 3 марта парламент поддержал законопроект о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. 

Темы: ЗеленскийзаконодательствоРосcиявойна
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