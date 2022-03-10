Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії – Резніков
Четвер, 10 березня 2022, 17:25
Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії.
Джерело: Резніков у Facebook
Дослівно: "Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії".
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Деталі: Резніков зазначив, що керівництво країни на чолі з президентом, а також члени уряду працюють, "усі на своїх місцях".
Він також наполегливо порадив кожному російському солдату "прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно".