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Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії – Резніков

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 18:25
глава Міноборони Олексій Резніков і глава МВС Денис Монастирський, фото з Facebook Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії.

Джерело: Резніков у Facebook

Дослівно: "Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії".

Деталі: Резніков зазначив, що керівництво країни на чолі з президентом, а також члени уряду працюють, "усі на своїх місцях".

Він також наполегливо порадив кожному російському солдату "прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно".

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Теми: РезніковРосіявійна
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