Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії – Резніков

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 17:25
Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії – Резніков
глава Міноборони Олексій Резніков і глава МВС Денис Монастирський, фото з Facebook Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії.

Джерело: Резніков у Facebook

Дослівно: "Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії".

Реклама:

Деталі: Резніков зазначив, що керівництво країни на чолі з президентом, а також члени уряду працюють, "усі на своїх місцях".

Він також наполегливо порадив кожному російському солдату "прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно".

Теми: РезніковРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Резніков
Новий випуск УП.Чат: курткогейт, заміна Резнікова та трагедія у Дніпрі
Резнікова звільнять найближчим часом – джерела
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: