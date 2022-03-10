Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина с пониманием примет капитуляцию России – Резников

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 17:25
Украина с пониманием примет капитуляцию России – Резников
глава Минобороны Алексей Резников и глава МВД Денис Монастырский, фото с Facebook Резникова

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что Украина с пониманием примет капитуляцию России.

Источник: Резников в Facebook

Дословно: "Ну и насчет капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России".

Реклама:

Детали: Резников отметил, что руководство страны во главе с президентом, а также члены правительства работают, "все на своих местах".

Он также настойчиво посоветовал каждому российскому солдату "проследовать прямо за русским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно".

Темы: РезниковРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: