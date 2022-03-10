Украина с пониманием примет капитуляцию России – Резников
Четверг, 10 марта 2022, 17:25
Министр обороны Алексей Резников заявляет, что Украина с пониманием примет капитуляцию России.
Источник: Резников в Facebook
Дословно: "Ну и насчет капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России".
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Детали: Резников отметил, что руководство страны во главе с президентом, а также члены правительства работают, "все на своих местах".
Он также настойчиво посоветовал каждому российскому солдату "проследовать прямо за русским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно".