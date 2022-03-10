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Украина с пониманием примет капитуляцию России – Резников

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 18:25
глава Минобороны Алексей Резников и глава МВД Денис Монастырский, фото с Facebook Резникова

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что Украина с пониманием примет капитуляцию России.

Источник: Резников в Facebook

Дословно: "Ну и насчет капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России".

Детали: Резников отметил, что руководство страны во главе с президентом, а также члены правительства работают, "все на своих местах".

Он также настойчиво посоветовал каждому российскому солдату "проследовать прямо за русским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно".

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Темы: РезниковРосcиявойна
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