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Окупанти мінували тіло вбитого селищного голови Гостомеля

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 18:07
Окупанти мінували тіло вбитого селищного голови Гостомеля
Юрій Прилипко, фото Гостомельської селищної ради

Тіло вбитого голови Гостомельської селищної ради Юрія Прилипка після розстрілу мінували російські військові, але потім самі ж розмінували.

Джерело: радник вбитого голови Ростислав Скуратівський, донька Прилипка Надія у коментарі "Слідству.Інфо"

Деталі: 7 березня Гостомельська селищна рада повідомила, що мера міста Юрія Прилипка застрелили російські окупанти, коли він розвозив продукти та ліки жителям гостомельського ЖК "Покровський".

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Пряма мова доньки Прилипка Надії: "Вони (батько і ще четверо людей) їхали у машині центральною вулицею Гостомеля, коли назустріч виїхала колона ворожої техніки і почала обстрілювати цивільну машину. Вони розвернулися і з’їхали у провулок, який був заблокований трактором. Їхати більше не було куди і всі пасажири вистрибнули з автівки. У ЖК "Покровський", що поруч, перебували снайпери і обстрілювали все довкола. Батька і ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися".

Більше деталей: За словами очевидців, забрати тіло мера прийшов місцевий священик отець Петро.

"Отець Петро взяв хрест, одягнув ризи і пішов забирати тіло", — розповів "Слідству.Інфо" радник вбитого голови Ростислав Скуратівський.

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"Коли батюшка підійшов до тіла, його зупинив російський окупант і сказав не підходити. Росіянин зняв з тіла розтяжки, проводки якісь чи що і тільки потім допоміг погрузити тіло на тачку", - сказав радник.

За інформацією Скуратівського, місцевий священик забрав тіло міського голови до церкви і там поховав його з усіма почестями.

Донька вбитого мера Надія підтвердила цю інформація.

"Батюшка засвідчує, що він з нього познімав розтяжки, проводки і тільки після цього віддав тіло. Вчора і позавчора у батюшки немає зв’язку, певне, розрядився телефон. Але він забрав батька мого з церкви і обіцяв мені по телефону, що він біля церкви його і поховає", - сказала вона.

"Слідству.Інфо" не вдалося поспілкуватися зі священиком, оскільки з ним відсутній зв’язок.

Теми: Київська областьвійна
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