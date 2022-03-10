Оккупанты минировали тело убитого поселкового головы Гостомеля

Тело убитого председателя Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко после расстрела минировали российские военные, но потом сами же разминировали.

Источник: советник убитого головы Ростислав Скуратовский, дочь Прилипко Надежда в комментарии "Слідству.Інфо"

Детали: 7 марта Гостомельский поссовет сообщил, что мэра города Юрия Прилипко застрелили российские оккупанты, когда он развозил продукты и лекарства жителям гостомельского ЖК "Покровский".

Прямая речь дочери Прилипко Надежды: "Они (отец и еще четыре человека) ехали в машине по центральной улице Гостомеля, когда навстречу выехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину. Они развернулись и съехали в переулок, заблокированный трактором. Ехать больше было некуда, и все пассажиры выпрыгнули из автомобиля. В ЖК "Покровский" рядом находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и двоих парней расстреляли, а двоим удалось спастись".

Больше деталей: По словам очевидцев, забрать тело мэра пришел местный священник отец Петр.

"Отец Петр взял крест, надел ризы и пошел забирать тело", — рассказал "Слідству.Інфо" советник убитого председателя Ростислав Скуратовский.

"Когда батюшка подошел к телу, его остановил русский оккупант и сказал не подходить. Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-то и только потом помог погрузить тело на тачку", - сказал советник.

По информации Скуратовского, местный священник забрал тело городского головы в церковь и там похоронил его со всеми почестями.

Дочь убитого Надежда подтвердила эту информацию.

"Батюшка свидетельствует, что он с него снял растяжки, проводки и только после этого отдал тело. Вчера и позавчера у батюшки нет связи, видимо, разрядился телефон. Но он унес отца моего из церкви и обещал мне по телефону, что он возле церкви его и похоронит", - сказала она.

"Слідству.Інфо" не удалось пообщаться со священником, поскольку с ним отсутствует связь.