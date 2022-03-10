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Оккупанты минировали тело убитого поселкового головы Гостомеля

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 18:07
Оккупанты минировали тело убитого поселкового головы Гостомеля
Юрий Прилипко, фото Гостомельского поселкового совета

Тело убитого председателя Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко после расстрела минировали российские военные, но потом сами же разминировали.

Источник: советник убитого головы Ростислав Скуратовский, дочь Прилипко Надежда в комментарии "Слідству.Інфо"

Детали: 7 марта Гостомельский поссовет сообщил, что мэра города Юрия Прилипко застрелили российские оккупанты, когда он развозил продукты и лекарства жителям гостомельского ЖК "Покровский".

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Прямая речь дочери Прилипко Надежды: "Они (отец и еще четыре человека) ехали в машине по центральной улице Гостомеля, когда навстречу выехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину. Они развернулись и съехали в переулок, заблокированный трактором. Ехать больше было некуда, и все пассажиры выпрыгнули из автомобиля. В ЖК "Покровский" рядом находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и двоих парней расстреляли, а двоим удалось спастись".

Больше деталей: По словам очевидцев, забрать тело мэра пришел местный священник отец Петр.

"Отец Петр взял крест, надел ризы и пошел забирать тело", — рассказал "Слідству.Інфо" советник убитого председателя Ростислав Скуратовский.

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"Когда батюшка подошел к телу, его остановил русский оккупант и сказал не подходить. Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-то и только потом помог погрузить тело на тачку", - сказал советник.

По информации Скуратовского, местный священник забрал тело городского головы в церковь и там похоронил его со всеми почестями.

Дочь убитого Надежда подтвердила эту информацию.

"Батюшка свидетельствует, что он с него снял растяжки, проводки и только после этого отдал тело. Вчера и позавчера у батюшки нет связи, видимо, разрядился телефон. Но он унес отца моего из церкви и обещал мне по телефону, что он возле церкви его и похоронит", - сказала она.

"Слідству.Інфо" не удалось пообщаться со священником, поскольку с ним отсутствует связь.

Темы: Киевская областьвойна
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