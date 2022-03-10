Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты минировали тело убитого поселкового головы Гостомеля

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 19:07
Юрий Прилипко, фото Гостомельского поселкового совета

Тело убитого председателя Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко после расстрела минировали российские военные, но потом сами же разминировали.

Источник: советник убитого головы Ростислав Скуратовский, дочь Прилипко Надежда в комментарии "Слідству.Інфо"

Детали: 7 марта Гостомельский поссовет сообщил, что мэра города Юрия Прилипко застрелили российские оккупанты, когда он развозил продукты и лекарства жителям гостомельского ЖК "Покровский".

Прямая речь дочери Прилипко Надежды: "Они (отец и еще четыре человека) ехали в машине по центральной улице Гостомеля, когда навстречу выехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину. Они развернулись и съехали в переулок, заблокированный трактором. Ехать больше было некуда, и все пассажиры выпрыгнули из автомобиля. В ЖК "Покровский" рядом находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и двоих парней расстреляли, а двоим удалось спастись".

Больше деталей: По словам очевидцев, забрать тело мэра пришел местный священник отец Петр.

"Отец Петр взял крест, надел ризы и пошел забирать тело", — рассказал "Слідству.Інфо" советник убитого председателя Ростислав Скуратовский.

"Когда батюшка подошел к телу, его остановил русский оккупант и сказал не подходить. Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-то и только потом помог погрузить тело на тачку", - сказал советник.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

По информации Скуратовского, местный священник забрал тело городского головы в церковь и там похоронил его со всеми почестями.

Дочь убитого Надежда подтвердила эту информацию.

"Батюшка свидетельствует, что он с него снял растяжки, проводки и только после этого отдал тело. Вчера и позавчера у батюшки нет связи, видимо, разрядился телефон. Но он унес отца моего из церкви и обещал мне по телефону, что он возле церкви его и похоронит", - сказала она.

"Слідству.Інфо" не удалось пообщаться со священником, поскольку с ним отсутствует связь.

Темы: Киевская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Погибший в Ирпене журналист Рено готовил фильм о беженцах для журнала Time

РФ просит у Китая военную и экономическую помощь – NYT

Русские планируют десант в Одессе и области – Данилов

фото, видеоУ Медведчука нашли "золотой" вагон

Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP не поддерживать свои продукты в РФ

Замгоссекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину

Все новости...
Киевская область
Под Киевом стоят кадыровцы, которые не дают отступать войскам РФ – Вениславский
Из Бучи эвакуировали уже более 2 тысяч человек, приехало 30 автобусов
ВСУ накрыла артиллерией российскую колонну на Киевщине: убит российский полковник
Последние новости
03:19
После разговора с Байденом Макрон позвонил Зеленскому
02:37
The Guardian: Россия подает сигнал ударом по Яворовскому полигону
02:20
Опровергает фейки и распознает людей: Украина использует систему Clearview AI – СМИ
01:37
видеоОборона Мариуполя: уничтожена бронетехника и живая сила врага
01:35
В Китае открестились от запроса Москвы на военную и экономическую помощь
01:01
РФ угрожает западным компаниям арестами руководителей за выход из страны
00:49
Воздушные силы подсчитали количиство сбитых вражеских "птиц" за 13 марта
00:45
Прощай, бизнес-образование, привет, импортозамещение: итоги экономического фронта 13 марта
00:40
Зеленский о гибели журналиста Рено: Это сознательное нападение российских военных
00:33
Враг хочет двинуться на Харьков, на Изюмском направлении россияне понесли потери
Все новости...