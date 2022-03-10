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Із Сум і Тростянця за день евакуювали 12 тисяч людей – ДСНС

Ірина БалачукЧетвер, 10 березня 2022, 18:21
Із Сум і Тростянця за день евакуювали 12 тисяч людей – ДСНС
Фото ДСНС

10 березня із міст Суми, Тростянець та селища Краснопілля "зеленим коридором" евакуювали понад 12 тисяч осіб.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "10 березня із Сум "зеленим коридором" виїхали 2 664 автомобілі і 54 автобуси. Усього понад 12 тисяч людей. Це — колони з Краснопілля, Тростянця та обласного центру". 

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Фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що рятувальники упродовж дня надавали активну допомогу громадянам, які бажали виїхати. 

 
фото дснс

Людям допомагали розмістити речі в автобусах, проводили роз'яснювальну роботу, а також надавали психологічну допомогу.

 
фото ДСНС

Передісторія: 

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  • Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за два дні з Сумщини вивезли більше 60 тисяч людей, з Київщини – близько 20 тисяч людей.

Теми: евакуаціяСумська областьвійна
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