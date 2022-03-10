Із Сум і Тростянця за день евакуювали 12 тисяч людей – ДСНС

10 березня із міст Суми, Тростянець та селища Краснопілля "зеленим коридором" евакуювали понад 12 тисяч осіб.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "10 березня із Сум "зеленим коридором" виїхали 2 664 автомобілі і 54 автобуси. Усього понад 12 тисяч людей. Це — колони з Краснопілля, Тростянця та обласного центру".

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Фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що рятувальники упродовж дня надавали активну допомогу громадянам, які бажали виїхати.

фото дснс

Людям допомагали розмістити речі в автобусах, проводили роз'яснювальну роботу, а також надавали психологічну допомогу.

фото ДСНС

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