Из Сум и Тростянца за день эвакуировали 12 тысяч человек – ГСЧС
Четверг, 10 марта 2022, 19:21
10 марта из Сум, Тростянца и поселка Краснополье "зеленым коридором" эвакуировали более 12 тысяч человек.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "10 марта из Сум "зеленым коридором" выехали 2 664 автомобиля и 54 автобуса. Всего более 12 тысяч человек. Это колонны из Краснополья, Тростянца и областного центра".
Детали: Сообщается, что спасатели в течение дня оказывали активную помощь гражданам, желавшим уехать.
Людям помогали разместить вещи в автобусах, проводили разъяснительную работу, а также оказывали психологическую помощь.
Предыстория:
- Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за два дня из Сумской области вывезли более 60 тысяч человек, из Киевской области – около 20 тысяч человек.
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