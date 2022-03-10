Из Сум и Тростянца за день эвакуировали 12 тысяч человек – ГСЧС

10 марта из Сум, Тростянца и поселка Краснополье "зеленым коридором" эвакуировали более 12 тысяч человек.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "10 марта из Сум "зеленым коридором" выехали 2 664 автомобиля и 54 автобуса. Всего более 12 тысяч человек. Это колонны из Краснополья, Тростянца и областного центра".

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Фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что спасатели в течение дня оказывали активную помощь гражданам, желавшим уехать.

фото ГСЧС

Людям помогали разместить вещи в автобусах, проводили разъяснительную работу, а также оказывали психологическую помощь.

Фото ГСЧС

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