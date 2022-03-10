Українські захисники на Чернігівщині захопили 10 робочих танків окупантів

Підрозділи Збройних Сил України на Чернігівщині внаслідок успішного бою з російськими окупантами захопили 10 робочих танків, один зенітно-ракетний комплекс та бойову машину для евакуації

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника.

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В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.

Вірте в своїх захисників!"

Фото: ОК "Північ"

Що було раніше: Українські захисники 10 березня відбили в російських окупантів черговий ЗРГК "Панцир-С1". За окремим оцінками, його експортна вартість сягає 20 мільйонів доларів.