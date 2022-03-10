Украинские защитники на Черниговщине захватили 10 рабочих танков оккупант

Подразделения Вооруженных Сил Украины на Черниговщине в результате успешного боя с российскими оккупантами захватили 10 рабочих танков, один зенитно-ракетный комплекс и боевую машину для эвакуации.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника.

В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.

Верьте в своих защитников!"

Фото: ОК "Север"

Что было раньше: Украинские защитники 10 марта отбили у российских оккупантов очередной ЗРГК "Панцирь-С1". По отдельным оценкам его экспортная стоимость достигает 20 миллионов долларов.