Украинские защитники на Черниговщине захватили 10 рабочих танков оккупант
Четверг, 10 марта 2022, 19:48
Подразделения Вооруженных Сил Украины на Черниговщине в результате успешного боя с российскими оккупантами захватили 10 рабочих танков, один зенитно-ракетный комплекс и боевую машину для эвакуации.
Источник: оперативное командование "Север"
Дословно: "Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника.
В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.
Верьте в своих защитников!"
Что было раньше: Украинские защитники 10 марта отбили у российских оккупантов очередной ЗРГК "Панцирь-С1". По отдельным оценкам его экспортная стоимость достигает 20 миллионов долларов.