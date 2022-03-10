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Глава розвідки США: Україна не розробляє ані біологічну, ані ядерну зброю

Четвер, 10 березня 2022, 19:41

Україна не займається розробкою біологічної чи ядерної зброї, а заява Росії про те, що займається, є неправдою, спрямованою на приховування кроків, до яких вона може вдатися у війні зі своїм сусідом.

Джерело: Глава розвідки США Авріл Хейнс, прес-секретар Білого дому Джен Псакі, пише Bloomberg.

За словами Хейнс, в Україні, як і в багатьох країнах, є біодослідницькі лабораторії, але вони призначені для захисту від пандемій або атак і відрізняються від лабораторій біологічної зброї

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Водночас Псакі зазначила, що росіяни самі "не тільки мають потенціал, а й мають історію використання хімічної та біологічної зброї".

Що передувало: Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну. Таку заяву на своїй сторінці у twitter зробила прес-секретар Білого дому Джен Псакі

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