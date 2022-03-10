Глава розвідки США: Україна не розробляє ані біологічну, ані ядерну зброю
Україна не займається розробкою біологічної чи ядерної зброї, а заява Росії про те, що займається, є неправдою, спрямованою на приховування кроків, до яких вона може вдатися у війні зі своїм сусідом.
Джерело: Глава розвідки США Авріл Хейнс, прес-секретар Білого дому Джен Псакі, пише Bloomberg.
За словами Хейнс, в Україні, як і в багатьох країнах, є біодослідницькі лабораторії, але вони призначені для захисту від пандемій або атак і відрізняються від лабораторій біологічної зброї
Водночас Псакі зазначила, що росіяни самі "не тільки мають потенціал, а й мають історію використання хімічної та біологічної зброї".
Що передувало: Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.
Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну. Таку заяву на своїй сторінці у twitter зробила прес-секретар Білого дому Джен Псакі