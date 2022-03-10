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Глава разведки США: Украина не разрабатывает ни биологическое, ни ядерное оружие

Четверг, 10 марта 2022, 19:41

Украина не занимается разработкой ни биологического, ни ядерного оружия, а заявление России о том, что занимается, является неправдой, направленной на сокрытие шагов, к которым она может прибегнуть в войне со своим соседом.

Источник: Глава разведки США Аврил Хейнс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Bloomberg.

По словам Хейнса, в Украине, как и во многих странах, есть биоисследовательские лаборатории, но они предназначены для защиты от пандемий или атак и отличаются от лабораторий биологического оружия.

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В то же время Псаки отметила, что россияне "не только имеют потенциал, они имеют историю использования химического и биологического оружия".

Предыстория: Великобритания опасается, что Россия может состряпать повод для применения химического оружия в войне с Украиной, поскольку план оккупировать страну и захватить Киев за несколько дней полностью провалился.

Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину. Такое заявление на своей странице в twitter сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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