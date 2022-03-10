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Уряд Словаччини схвалив розміщення військ НАТО

Четвер, 10 березня 2022, 20:30

Уряд Словаччини схвалив рішення розмістити в країні понад 2000 військовослужбовців НАТО в рамках ініціативи посилення обороноздатності східного флангу Альянсу.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Батальйон посиленої передової присутності (EFP) має складатися з 600 солдатів з Чехії, 200 голландців, 100 поляків, 400 американців і 700 німців.

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Рішення уряду ще має затвердити парламент.

Сили EFP були засновані після анексії Криму Росією і вже присутні в Польщі, Литві, Латвії та Естонії.

Після вторгнення Росії в Україну трансатлантичний альянс погодився створити багатонаціональні бойові групи EFP уздовж усього східного крила НАТО, включаючи Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину.

ВІДЕО ДНЯ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив підтримку НАТО східних держав-членів під час свого візиту до Латвії у вівторок, відвідавши бойову групу під керівництвом Канади. Столтенберг гарантував, що НАТО захищатиме "кожний дюйм території своїх країн-членів".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни.

Теми: НАТО
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