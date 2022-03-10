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Уряд Словаччини схвалив розміщення військ НАТО

Четвер, 10 березня 2022, 21:30

Уряд Словаччини схвалив рішення розмістити в країні понад 2000 військовослужбовців НАТО в рамках ініціативи посилення обороноздатності східного флангу Альянсу.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Батальйон посиленої передової присутності (EFP) має складатися з 600 солдатів з Чехії, 200 голландців, 100 поляків, 400 американців і 700 німців.

Рішення уряду ще має затвердити парламент.

Сили EFP були засновані після анексії Криму Росією і вже присутні в Польщі, Литві, Латвії та Естонії.

Після вторгнення Росії в Україну трансатлантичний альянс погодився створити багатонаціональні бойові групи EFP уздовж усього східного крила НАТО, включаючи Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив підтримку НАТО східних держав-членів під час свого візиту до Латвії у вівторок, відвідавши бойову групу під керівництвом Канади. Столтенберг гарантував, що НАТО захищатиме "кожний дюйм території своїх країн-членів".

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни.

Теми: НАТО
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