Правительство Словакии одобрило размещение войск НАТО

Правительство Словакии приняло решение разместить в стране более 2000 военнослужащих НАТО в рамках инициативы усиления обороноспособности восточного фланга Альянса.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Батальон усиленного передового присутствия (EFP) должен состоять из 600 солдат из Чехии, 200 голландцев, 100 поляков, 400 американцев и 700 немцев.

Решение правительства еще предстоит утвердить парламенту.

Силы EFP были основаны после аннексии Крыма с Россией и уже присутствуют в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

После вторжения России в Украину трансатлантический альянс согласился создать многонациональные боевые группы EFP вдоль всего восточного крыла НАТО, включая Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил поддержку НАТО восточных государств-членов во время своего визита в Латвию во вторник, посетив боевую группу под руководством Канады. Столтенберг гарантировал, что НАТО будет защищать "каждый дюйм территории своих стран-членов".

Напомним, генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасной эскалацией войны.