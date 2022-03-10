Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство Словакии одобрило размещение войск НАТО

Четверг, 10 марта 2022, 20:30

Правительство Словакии приняло решение разместить в стране более 2000 военнослужащих НАТО в рамках инициативы усиления обороноспособности восточного фланга Альянса.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Батальон усиленного передового присутствия (EFP) должен состоять из 600 солдат из Чехии, 200 голландцев, 100 поляков, 400 американцев и 700 немцев.

Реклама:

Решение правительства еще предстоит утвердить парламенту.

Силы EFP были основаны после аннексии Крыма с Россией и уже присутствуют в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

После вторжения России в Украину трансатлантический альянс согласился создать многонациональные боевые группы EFP вдоль всего восточного крыла НАТО, включая Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию.

ВИДЕО ДНЯ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил поддержку НАТО восточных государств-членов во время своего визита в Латвию во вторник, посетив боевую группу под руководством Канады. Столтенберг гарантировал, что НАТО будет защищать "каждый дюйм территории своих стран-членов".

Напомним, генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасной эскалацией войны.

Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Нужно готовиться к долгой войне в Украине - Столтенберг
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
Венгрия угрожает блокировать вступление Швеции в НАТО из-за "оскорбительного" видео
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: