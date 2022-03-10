Резніков: Росіяни вбили більше цивільних, ніж загинуло бійців усіх структур оборони

Російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони.

Джерело: Міністр оборони Олексій Резніков на Facebook.

Дослівно: "Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей.

Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі.

Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених.

Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові".

За словам Резнікова, для керівництва держави зараз у приорітеті - збережння життя людей: організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян та доставка гуманітарних вантажів.

"Робиться усе можливе, зважаючи, що росіяни не тримають слово", - зазначив він.

Що передувало: За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних мешканців.