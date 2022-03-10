Резников: Россияне убили больше гражданских, чем погибли бойцов всех структур обороны

Российские интервенты убили больше мирных украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны.



Источник: Министр обороны Алексей Резников на Facebook.



Дословно: "Понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и берут в заложники мирных граждан, женщин и детей.



По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше мирных украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А по всему миру.



Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных.



Мы отомстим за каждого украинца. Каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления! Списки участников интервенции и их пособников у нас есть и они будут предоставлены всем соответствующим институтам. Никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, которые они принесли Украине и миру".

По словам Резникова, для руководства государства сейчас в приоритете – сохранение жизни людей: организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан и доставка гуманитарных грузов.



"Делается все возможное, учитывая, что россияне не держат слово", - отметил он.

Что предшествовало: По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, за время блокады города российскими оккупантами погибли около 1300 мирных жителей.