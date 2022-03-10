Інтерпол вводить обмеження у співпраці з РФ, але не виключатиме її
Всі запити від московського бюро Інтерполу будуть попередньо перевірятися на відповідність правилам організації.
Як повідомляє "Європейська правда", про це говориться у заяві, оприлюдненій на сайті Інтерполу.
"Інтерпол висловлює глибоке співчуття та скорботу з приводу загибелі та страждань у зв’язку з конфліктом в Україні", стверджується у заяві.
Разом із тим, там не готові до виключення РФ.
"На політичному рівні лунають заклики призупинити або виключити Росію з мережі Інтерполу. Паралельно лідери правоохоронних органів з усього світу також звернулися з проханням про продовження співпраці з Росією через Інтерпол, підкреслюючи серйозні проблеми безпеки та безпеки, якщо обмін інформацією буде припинено",- пояснюють своє рішення в Інтерполі.
"Недопущення будь-якої країни-члена обмінюватися важливою поліцейською інформацією дасть злочинцям чіткі можливості як вчиняти злочини, так і ухилятися від захоплення, створюючи розрив у глобальній безпеці та безпеці",- говориться у заяві.
Проте, співпраця Інтерполу з РФ зазнає змін:
" Щоб запобігти будь-якому потенційному зловживанню каналами Інтерполу щодо націлювання на осіб у межах конфлікту в Україні чи за його межами, Генеральний секретар впровадив посилені заходи нагляду та моніторингу щодо Росії… Тепер запити більше не зможуть надсилатися безпосередньо Москвою до країн-членів. Тепер московський офіс Інтерполу має надіслати всі свої запити до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність Правилам Інтерполу".