Інтерпол вводить обмеження у співпраці з РФ, але не виключатиме її

Всі запити від московського бюро Інтерполу будуть попередньо перевірятися на відповідність правилам організації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це говориться у заяві, оприлюдненій на сайті Інтерполу.

"Інтерпол висловлює глибоке співчуття та скорботу з приводу загибелі та страждань у зв’язку з конфліктом в Україні", стверджується у заяві.

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Разом із тим, там не готові до виключення РФ.

"На політичному рівні лунають заклики призупинити або виключити Росію з мережі Інтерполу. Паралельно лідери правоохоронних органів з усього світу також звернулися з проханням про продовження співпраці з Росією через Інтерпол, підкреслюючи серйозні проблеми безпеки та безпеки, якщо обмін інформацією буде припинено",- пояснюють своє рішення в Інтерполі.

"Недопущення будь-якої країни-члена обмінюватися важливою поліцейською інформацією дасть злочинцям чіткі можливості як вчиняти злочини, так і ухилятися від захоплення, створюючи розрив у глобальній безпеці та безпеці",- говориться у заяві.

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Проте, співпраця Інтерполу з РФ зазнає змін:

" Щоб запобігти будь-якому потенційному зловживанню каналами Інтерполу щодо націлювання на осіб у межах конфлікту в Україні чи за його межами, Генеральний секретар впровадив посилені заходи нагляду та моніторингу щодо Росії… Тепер запити більше не зможуть надсилатися безпосередньо Москвою до країн-членів. Тепер московський офіс Інтерполу має надіслати всі свої запити до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність Правилам Інтерполу".