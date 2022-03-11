Интерпол вводит ограничения в сотрудничестве с РФ, однако не исключает ее

Все запросы от московского бюро Интерпола будут предварительно проверяться на соответствие правилам организации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Интерпола.

"Интерпол выражает глубокое соболезнование и скорбь по поводу гибели и страданий в связи с конфликтом в Украине", утверждается в заявлении.

Вместе с тем там не готовы к исключению РФ.

"На политическом уровне раздаются призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно лидеры правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркивая серьезные проблемы безопасности и безопасности, если обмен информацией будет прекращен",- объясняют свое решение в Интерполе.

"Недопущение любой страны-члена обмениваться важной полицейской информацией даст преступникам четкие возможности как совершать преступления, так и уклоняться от захвата, создавая разрыв в глобальной безопасности и безопасности", - говорится в заявлении.

Однако, сотрудничество Интерпола с РФ претерпеет изменения:

"Чтобы предотвратить любое потенциальное злоупотребление каналами Интерпола относительно нацеливания на лиц в рамках конфликта в Украине или за его пределами, Генеральный секретарь внедрил усиленные меры надзора и мониторинга в отношении России... Теперь запросы больше не смогут направляться непосредственно Москвой в страны-члены.¦Теперь московский офис Интерпола должен направить все свои запросы в Генеральный секретариат для проверки на соответствие Правилам Интерпола".