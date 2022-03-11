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Данілов каже, що більшість українських олігархів – в країні

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 00:12

Переважна частина вітчизняних олігархів перебувають в Україні, зокрема Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

Джерело: секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода

Пряма мова: "Переважна частина олігархів знаходиться в Україні. Частина за кордоном. Це справа кожного.

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Справа не в тому – олігарх він чи. Справа у тому, чи патріот він нашої країни, чи готовий він стати на її захист. Якщо так, тоді він має перебувати на території України. Якщо він зберігає свої статки десь у Лондоні і вважає, що може там відсидітися… Послухайте, війна закінчиться нашою перемогою, і я не знаю, як вони дивитимуться в очі наших дітям і громадянам".

Деталі: Секретар РНБО запевнив, що українській владі відомо, хто наразі знаходиться на території нашої держави, а хто виїхав за її межі. Зокрема, Данілов уточнив, що в Україні перебувають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський, а також "дехто інший".

Знати більше: Олігархічна евакуація. УП з'ясувала, де зараз українські олігархи та їх літаки

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Теми: олігархиРНБО
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