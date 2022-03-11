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Данилов говорит, что большинство украинских олигархов – в стране

Светлана КизиловаПятница, 11 марта 2022, 00:12

Подавляющая часть отечественных олигархов находятся в Украине, в частности, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио Свобода

Прямая речь: Подавляющая часть олигархов находится в Украине. Часть – за рубежом. Это дело каждого.

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Дело не в том – олигарх он или. Дело в том, патриот ли он нашей страны, готов ли он встать в ее защиту. Если да, то он должен находиться на территории Украины. Если он хранит свое состояние где-то в Лондоне и считает, что может там отсидеться… Послушайте, война закончится нашей победой, и я не знаю, как они будут смотреть в глаза нашим детям и гражданам".

Детали: Секретарь СНБО заверил, что украинским властям известно, кто сейчас находится на территории нашего государства, а кто выехал за его пределы. В частности, Данилов уточнил, что в Украине находятся Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, а также некоторые другие.

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Темы: олигархиСНБО
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