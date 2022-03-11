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Під обстріли окупантів потрапили 5 дипустанов в Україні

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 03:45

З початку війни окупанти обстріляли будівлю генконсульства Греції та офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Маріуполі, а також почесні консульства Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові.

Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Схоже, Росія також хоче "звільнити" Україну і від дипломатичних місій.

Лише впродовж кількох днів унаслідок ракетних та авіаударів російських військ пошкоджено будівлю генерального консульства Греції та офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Маріуполі. Також було зруйновано почесні консульства Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові".

Деталі: У своєму виступі український посол також звернув увагу країн-учасниць ОБСЄ на вчинені Росією акти ядерного тероризму та захоплення українських АЕС.

"Пошкоджено єдину електромережу, яка живить Чорнобильську АЕС та всі її ядерні об’єкти.

Ситуація стає надзвичайно небезпечною. Варварська війна Путіна ставить під загрозу всю Європу. Його треба зупинити!" – наголосив дипломат.

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Теми: війна
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