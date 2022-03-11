Під обстріли окупантів потрапили 5 дипустанов в Україні

З початку війни окупанти обстріляли будівлю генконсульства Греції та офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Маріуполі, а також почесні консульства Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові.

Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Схоже, Росія також хоче "звільнити" Україну і від дипломатичних місій.

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Лише впродовж кількох днів унаслідок ракетних та авіаударів російських військ пошкоджено будівлю генерального консульства Греції та офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Маріуполі. Також було зруйновано почесні консульства Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові".

Деталі: У своєму виступі український посол також звернув увагу країн-учасниць ОБСЄ на вчинені Росією акти ядерного тероризму та захоплення українських АЕС.

"Пошкоджено єдину електромережу, яка живить Чорнобильську АЕС та всі її ядерні об’єкти.

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Ситуація стає надзвичайно небезпечною. Варварська війна Путіна ставить під загрозу всю Європу. Його треба зупинити!" – наголосив дипломат.