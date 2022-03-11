Под обстрелы оккупантов попали 5 дипучреждений в Украине
С начала войны оккупанты обстреляли здание генконсульства Греции и офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе, а также почетные консульства Словении, Азербайджана и Албании в Харькове.
Источник: постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Похоже, Россия тоже хочет "освободить" Украину и от дипломатических миссий.
Только в течение нескольких дней в результате ракетных и авиаударов российских войск повреждено здание генерального консульства Греции и офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе.
Также были разрушены почетные консульства Словении, Азербайджана и Албании в Харькове".
Детали: В своем выступлении украинский посол также обратил внимание стран-участниц ОБСЕ на совершенные Россией акты ядерного терроризма и захват украинских АЭС.
"Повреждена единая электросеть, которая питает Чернобыльскую АЭС и все ее ядерные объекты.
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Ситуация становится очень опасной. Варварская война Путина подвергает угрозе всю Европу. Его нужно остановить!" – подчеркнул дипломат.