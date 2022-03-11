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Пентагон: Росіяни випустили по Україні 775 різних ракет

Анастасія КалатурП'ятниця, 11 березня 2022, 02:54

Росіяни випустили по Україні понад 775 ракет із початку вторгнення в Україну 24 лютого.

Джерело: високопоставлений представник Міністерства оборони США на умовах анонімності у коментарі CNBC

Деталі: Чиновник сказав, що це були ракети "всіх мастей" і різних різновидів, включаючи малої, середньої дальності, балістичні і крилаті ракети.

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За його словами, у Пентагоні, безумовно, спостерігають "збільшення кількості так званих далеких обстрілів, бомбардувань, пусків ракет як з літаків, так і з мобільних пускових установок на землі" на тлі сповільнених бойових дій на землі.

Нагадаємо: Росія випустила за минулу добу 65 ракет: 10 березня чиновник Пентагону заявляв, що з початку вторгнення Росія випустила по Україні 710 ракет. 

Теми: РосіяСША
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