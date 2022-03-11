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Пентагон: Россияне выпустили по Украине 775 разных ракет

Анастасия КалатурПятница, 11 марта 2022, 02:54

Россияне выпустили по Украине более 775 ракет с начала вторжения в Украину 24 февраля.

Источник: высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности в комментарии CNBC

Детали: Чиновник сказал, что это были ракеты "всех мастей" и разных разновидностей, включая малой, средней дальности, баллистические и крылатые ракеты.

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По его словам, в Пентагоне, безусловно, наблюдают "увеличение количества так называемых дальних обстрелов, бомбардировок, пусков ракет как с самолетов, так и с мобильных пусковых установок на земле" на фоне замедленных боевых действий на земле.

Напомним: Россия выпустила за минувшие сутки 65 ракет: 10 марта чиновник Пентагона заявлял, что с начала вторжения Россия выпустила по Украине 710 ракет.

Темы: РосcияСША
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