Пентагон: Россияне выпустили по Украине 775 разных ракет

Россияне выпустили по Украине более 775 ракет с начала вторжения в Украину 24 февраля.

Источник: высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности в комментарии CNBC

Детали: Чиновник сказал, что это были ракеты "всех мастей" и разных разновидностей, включая малой, средней дальности, баллистические и крылатые ракеты.

По его словам, в Пентагоне, безусловно, наблюдают "увеличение количества так называемых дальних обстрелов, бомбардировок, пусков ракет как с самолетов, так и с мобильных пусковых установок на земле" на фоне замедленных боевых действий на земле.

Напомним: Россия выпустила за минувшие сутки 65 ракет: 10 марта чиновник Пентагона заявлял, что с начала вторжения Россия выпустила по Украине 710 ракет.