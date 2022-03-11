Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США пояснили, чому не відправлятимуть батареї Patriot в Україну

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 04:19
фото: Getty Images

У Сполучених Штатах пояснили, що Пентагон не відправляє в Україну системи Patriot, оскільки для їхнього використання потрібні військові США на місці.

Джерело: американський чиновник, якого цитує ABC News

Пряма мова: "Це не знайома українцям система. І, як ми чітко пояснили, в Україні не будуть воювати американські війська".

Деталі: За словами чиновника, допомога безпеки продовжує надходити в Україну, навіть протягом останніх 24 годин.

США надсилають власне протиударне та зенітне озброєння, вони також співпрацюють з іншими країнами, щоб відправити об'єкти, яких США не мають у своєму арсеналі, але які можуть ефективно використовуватися українськими військами.

За словами чиновника, це включає системи протиповітряної оборони, які є "досконалішими", ніж ракети "Стінгер.

Нагадаємо: США направляють дві батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot до Польщі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СШАвійназброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси

300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України — радник Зеленського

США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден

Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Усі новини...
США
Пентагон: Росіяни випустили по Україні понад 700 різних ракет
США не буде надсилати військових, навіть якщо Росія застосує хімічну зброю в Україні
Розвідка США спробувала пояснити, чому Україні нібито не дуже потрібне закрите небо
Останні новини
10:52
В Україні гинуть елітні спецпризначенці Росгвардії
10:50
оновленоРосіяни ракетами влучили у телевежу в Вінниці
10:47
"Київ вистоїть!": головнокомандувач розповів, які сили захищають столицю
10:30
Росіяни розграбовують Чорнобиль від спецодягу до комп’ютерів – активіст
10:24
Британська розвідка поділилася оцінкою військової ситуації в Україні
10:18
ФК "Барселона" оголосив про спонсорську угоду зі Spotify: стадіон клубу вперше перейменують
10:14
Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси
10:04
Fitch вважатиме дефолтом купонні виплати РФ за облігаціями у рублях
10:02
Окупанти викрали 6 співробітників і волонтерів з Бучанської міськради
09:59
відеоЧервоний хрест не дав евакуаційних коридорів на 16 березня – Верещук
Усі новини...