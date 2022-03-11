США пояснили, чому не відправлятимуть батареї Patriot в Україну
У Сполучених Штатах пояснили, що Пентагон не відправляє в Україну системи Patriot, оскільки для їхнього використання потрібні військові США на місці.
Джерело: американський чиновник, якого цитує ABC News
Пряма мова: "Це не знайома українцям система. І, як ми чітко пояснили, в Україні не будуть воювати американські війська".
Деталі: За словами чиновника, допомога безпеки продовжує надходити в Україну, навіть протягом останніх 24 годин.
США надсилають власне протиударне та зенітне озброєння, вони також співпрацюють з іншими країнами, щоб відправити об'єкти, яких США не мають у своєму арсеналі, але які можуть ефективно використовуватися українськими військами.
За словами чиновника, це включає системи протиповітряної оборони, які є "досконалішими", ніж ракети "Стінгер.
Нагадаємо: США направляють дві батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot до Польщі.
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