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Пентагон объяснил, почему не будет отправлять батареи Patriot в Украину

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 04:19
фото: Getty Images

В США объяснили, что Пентагон не отправляет в Украину системы Patriot, поскольку для их использования нужны военные США на месте.

Источник: американский чиновник, которого цитирует ABC News

Прямая речь: "Это не знакомая украинцам система. И, как мы четко объяснили, в Украине не будут воевать американские войска".

Детали: По словам чиновника, помощь безопасности продолжает поступать в Украину, даже в течение последних 24 часов.

США посылают собственное противоударное и зенитное вооружение, они также сотрудничают с другими странами, чтобы отправить объекты, которых США не имеют в своем арсенале, но которые могут эффективно использоваться украинскими войсками.

По словам чиновника, это включает системы противовоздушной обороны, которые являются "совершеннее", чем ракеты "Стингер".

Напомним: США направляют две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot в Польшу.

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Темы: СШАвойнаоружие
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