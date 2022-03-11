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Нацгвардієць з відстані понад кілометр кулеметом знищив ворожого снайпера

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 03:39
Нацгвардієць з відстані понад кілометр кулеметом знищив ворожого снайпера
фото: facebook НГУ

У Миколаєві гвардієць кулеметним вогнем з відстані 1000 метрів знищив стрілка окупантів.

Джерело: сторінка Національної гвардії України у Facebook

Дослівно: "На території одного із миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, було помічено ворожого снайпера, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям".

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Деталі: Як повідомляє НГУ, влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходився на дистанції більше 1000 м.

Нагадаємо: Збройні сили України 10 березня знищили дві великі колони ворожої техніки і уразили 10 літаків окупантів.

Теми: МиколаїввійнаНацгвардія
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