Українська ППО розбила дві колони ворожої техніки і уразила 10 літаків

Збройні сили України 10 березня знищили дві великі колони ворожої техніки і уразили 10 літаків окупантів.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів.

За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та ін.".

Деталі: За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.

За інформацією авіації Повітряних Сил теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

Також є інформація і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджена фотоматеріалами, які на різних напрямках збили два штурмовика окупантів Су-25. Один із них – американським "Стінгером".

Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських окупантів, які бомбили мирні міста українців.

"Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах", – ідеться в повідомленні.

Крім того, авіаційні безпілотні комплекси "Байрактар ТБ-2" знищили 10 березня ЗРК Бук М-1 та інші цілі.

Нагадаємо: Декілька білоруських ЗМІ у четвер увечері повідомляють про можливе падіння військового літака у прикордонному з Україною місті Лунинець.