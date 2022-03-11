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Українська ППО розбила дві колони ворожої техніки і уразила 10 літаків

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 00:17
Українська ППО розбила дві колони ворожої техніки і уразила 10 літаків
ілюстративне фото з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Збройні сили України 10 березня знищили дві великі колони ворожої техніки і уразили 10 літаків окупантів.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів.

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За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та ін.".

Деталі: За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.

За інформацією авіації Повітряних Сил теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

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Також є інформація і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджена фотоматеріалами, які на різних напрямках збили два штурмовика окупантів Су-25. Один із них – американським "Стінгером".

Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських окупантів, які бомбили мирні міста українців.

"Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах", – ідеться в повідомленні.

Крім того, авіаційні безпілотні комплекси "Байрактар ТБ-2" знищили 10 березня ЗРК Бук М-1 та інші цілі.

Нагадаємо: Декілька білоруських ЗМІ у четвер увечері повідомляють про можливе падіння військового літака у прикордонному з Україною місті Лунинець.

Теми: війнаЗбройні силиавіаРосія
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