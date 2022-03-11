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Нацгвардиец с расстояния свыше километра пулеметом уничтожил вражеского снайпера

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 04:39
фото: facebook НГУ

В Николаеве гвардиец пулеметным огнем с расстояния в 1000 метров уничтожил стрелка кафиров.

Источник: страница Национальной гвардии Украины в Facebook

Дословно: "На территории одного из николаевских предприятий неподалеку передовых позиций украинских защитников, был замечен вражеский снайпер, который уже не первые сутки не давал покоя нашим бойцам".

Детали: Как сообщает НГУ, точным пулеметным огнем один из гвардейцев уничтожил стрелка, находившаяся на дистанции более 1000 м.

Напомним: Вооруженные силы Украины 10 марта уничтожили две большие колонны вражеской техники и поразили 10 самолетов оккупантов.

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Темы: НиколаеввойнаНацгвардия
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