Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нацгвардиец с расстояния свыше километра пулеметом уничтожил вражеского снайпера

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 03:39
Нацгвардиец с расстояния свыше километра пулеметом уничтожил вражеского снайпера
фото: facebook НГУ

В Николаеве гвардиец пулеметным огнем с расстояния в 1000 метров уничтожил стрелка кафиров.

Источник: страница Национальной гвардии Украины в Facebook

Дословно: "На территории одного из николаевских предприятий неподалеку передовых позиций украинских защитников, был замечен вражеский снайпер, который уже не первые сутки не давал покоя нашим бойцам".

Реклама:

Детали: Как сообщает НГУ, точным пулеметным огнем один из гвардейцев уничтожил стрелка, находившаяся на дистанции более 1000 м.

Напомним: Вооруженные силы Украины 10 марта уничтожили две большие колонны вражеской техники и поразили 10 самолетов оккупантов.

Темы: НиколаеввойнаНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: