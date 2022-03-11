Нацгвардиец с расстояния свыше километра пулеметом уничтожил вражеского снайпера
Пятница, 11 марта 2022, 03:39
В Николаеве гвардиец пулеметным огнем с расстояния в 1000 метров уничтожил стрелка кафиров.
Источник: страница Национальной гвардии Украины в Facebook
Дословно: "На территории одного из николаевских предприятий неподалеку передовых позиций украинских защитников, был замечен вражеский снайпер, который уже не первые сутки не давал покоя нашим бойцам".
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Детали: Как сообщает НГУ, точным пулеметным огнем один из гвардейцев уничтожил стрелка, находившаяся на дистанции более 1000 м.
Напомним: Вооруженные силы Украины 10 марта уничтожили две большие колонны вражеской техники и поразили 10 самолетов оккупантов.