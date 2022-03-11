Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог завдав удару по Луцьку і Дніпру, є жертви

Ольга Глущенко , Анастасія КалатурП'ятниця, 11 березня 2022, 06:25
Руіни в Дніпрі. ФОТО: ДСНС України

У Луцьку з боку аеродрому пролунали вибухи, у Дніпрі - три авіаудари.

Джерело: Волинська ОДА, мер Луцька Ігор Поліщук у FB, УП, КП "Луцьктепло", ДСНС України

Дослівно Ігор Поліщук: "Вибухи в стороні аеродрому. Всім в укриття! Не публікуйте жодних фото, адрес і координатів!".

Деталі: Очевидці повідомляють про 4 вибухи. Ймовірно – біля заводу "Мотор". Чорний дим бачили у житлових районах.

У зв‘язку з вибухами тепловики тимчасово призупинили роботу двох котелень  на вулицях Карбишева та Арцеулова.   Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації.

Згодом в Волинській ОДА додали, що внаслідок вибухів на аеродромі  поблизу Луцька,  за попередньою інформацією, одна людина загинула, кількість поранених уточнюється. Наразі ліквідовується пожежа.

Оновлено. У Новокодатському районі Дніпра сталося три авіаудари по місту - біля дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, також росіяни влучили в взуттєву фабрику, вона загорілася. Попередньо 1 особа загинула.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

 
MNS.GOV.UA
 
MNS.GOV.UA

О 08:45 пожежу у будівлі взуттєвої фабрики локалізували на площі 500 м кв.

Теми: ЛуцькДніпровибух
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Чернігові за добу під обстрілами росіян загинуло 53 людини

відеоНа 17 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів

Китай ніколи не нападе на Україну — посол

Відео, фото, оновленоЗбита ППО ракета впала на багатоповерхівку в Києві: руйнування і загибла людина

Путін озвучив мету війни проти України: За майбутнє Росії

У Росії поховали замкомандира авіаполку, вбитого на війні проти України – росЗМІ

Усі новини...
Луцьк
Помер творець "Луцького будинку з химерами"
Суд звільнив від відповідальності викладача, який отримав хабар у розмірі $200
Неповнолітньому водієві, що влаштував ДТП у Луцьку, обрали запобіжний захід 
Останні новини
10:36
ППО уночі збила 2 літаки РФ над Дніпропетровщиною - Повітряне командування "Схід"
10:36
Літаки найбільшого в РФ вантажного авіаперевізника повністю зупинили польоти
10:28
відеоМер Мелітополя записав перше відео після полону
10:22
ПриватБанк працює у звичному режимі: скільки працює відділень і банкоматів
10:21
У Києві діють диверсанти, під Києвом війська РФ топчуться на місці – голова КВА
10:13
У Чернігові за добу під обстрілами росіян загинуло 53 людини
10:10
Уряд ухвалив рішення, що дозволить збільшити кількість пального
10:07
Маріуполь розбомблений на 80-90% – заступник мера
10:05
Росіяни знайшли лазівку, щоб користуватися Visa і Mastercard
09:58
відеоУкраїна посилює роботу з визволення цивільних з полону
Усі новини...