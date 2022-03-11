Ворог завдав удару по Луцьку і Дніпру, є жертви

У Луцьку з боку аеродрому пролунали вибухи, у Дніпрі - три авіаудари.

Джерело: Волинська ОДА, мер Луцька Ігор Поліщук у FB, УП, КП "Луцьктепло", ДСНС України

Дослівно Ігор Поліщук: "Вибухи в стороні аеродрому. Всім в укриття! Не публікуйте жодних фото, адрес і координатів!".

Деталі: Очевидці повідомляють про 4 вибухи. Ймовірно – біля заводу "Мотор". Чорний дим бачили у житлових районах.

У зв‘язку з вибухами тепловики тимчасово призупинили роботу двох котелень на вулицях Карбишева та Арцеулова. Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації.

Згодом в Волинській ОДА додали, що внаслідок вибухів на аеродромі поблизу Луцька, за попередньою інформацією, одна людина загинула, кількість поранених уточнюється. Наразі ліквідовується пожежа.

Оновлено. У Новокодатському районі Дніпра сталося три авіаудари по місту - біля дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, також росіяни влучили в взуттєву фабрику, вона загорілася. Попередньо 1 особа загинула.

MNS.GOV.UA

MNS.GOV.UA

О 08:45 пожежу у будівлі взуттєвої фабрики локалізували на площі 500 м кв.