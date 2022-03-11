Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог завдав удару по Луцьку і Дніпру, є жертви

Ольга Глущенко , Анастасія КалатурП'ятниця, 11 березня 2022, 05:25
Ворог завдав удару по Луцьку і Дніпру, є жертви
Руіни в Дніпрі. ФОТО: ДСНС України

У Луцьку з боку аеродрому пролунали вибухи, у Дніпрі - три авіаудари.

Джерело: Волинська ОДА, мер Луцька Ігор Поліщук у FB, УП, КП "Луцьктепло", ДСНС України

Дослівно Ігор Поліщук: "Вибухи в стороні аеродрому. Всім в укриття! Не публікуйте жодних фото, адрес і координатів!".

Реклама:

Деталі: Очевидці повідомляють про 4 вибухи. Ймовірно – біля заводу "Мотор". Чорний дим бачили у житлових районах.

У зв‘язку з вибухами тепловики тимчасово призупинили роботу двох котелень  на вулицях Карбишева та Арцеулова.   Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації.

Згодом в Волинській ОДА додали, що внаслідок вибухів на аеродромі  поблизу Луцька,  за попередньою інформацією, одна людина загинула, кількість поранених уточнюється. Наразі ліквідовується пожежа.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено. У Новокодатському районі Дніпра сталося три авіаудари по місту - біля дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, також росіяни влучили в взуттєву фабрику, вона загорілася. Попередньо 1 особа загинула.

 
MNS.GOV.UA
 
MNS.GOV.UA

О 08:45 пожежу у будівлі взуттєвої фабрики локалізували на площі 500 м кв.

Теми: ЛуцькДніпровибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Луцьк
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
ДСНС показала наслідки російського ракетного удару по Луцьку: 3 загиблих
У Луцьку росіяни влучили у промислове підприємство, троє загиблих
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: