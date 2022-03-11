Враг нанес удар по Луцку и Днепру, есть жертвы

В Луцке со стороны аэродрома раздались взрывы, в Днепре - три авиаудара.

Источник: Волынская ОГА, мэр Луцка Игорь Полищук в FB, УП, КП "Луцктепло", ГСЧС Украины

Дословно Игорь Полищук: "Взрывы в стороне аэродрома. Всем в укрытие! Не публикуйте никаких фото, адресов и координат!".

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Детали: Очевидцы сообщают о 4 взрывах. Вероятно – возле завода, работающего на авиационную промышленность Украины. Черный дым видели в жилых районах.

В связи с взрывами тепловики временно приостановили работу двух котельных на улицах Карбышева и Арцеулова. Восстановление работы котельных – после стабилизации ситуации.

Впоследствии в Волынской ОГА добавили, что в результате взрывов на аэродроме вблизи Луцка, по предварительной информации, один человек погиб, количество раненых уточняется. В настоящее время ликвидируется пожар.

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Обновлено. В Новокодатском районе Днепра произошло три авиаудара по городу – возле детского сада и многоквартирного жилого дома, также россияне попали в обувную фабрику, она загорелась. Предварительно 1 человек погиб.

MNS.GOV.UA

MNS.GOV.UA

В 08:45 пожар в здании обувной фабрики был локализован на площади 500 м кв.