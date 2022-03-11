Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

В Росії обурені політикою корпорації Meta, яка вирішила дозволити в Instagram та Facebook закликати до насильства проти російських солдатів та до смерті президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: заява посольства РФ в Вашингтоні, яку цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: У посольстві стверджують, що оновлена політика Meta "агресивна та злочинна" і "веде до розпалювання ненависті та ворожнечі до росіян", а дії компанії – це "ще одне свідчення оголошеної нашій країні інформаційної війни без правил".

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Від Вашингтона російське посольство вимагає "припинити екстремістську діяльність Meta і вжити заходів щодо притягнення винних до відповідальності".

Що передувало: