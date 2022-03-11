Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook
В Росії обурені політикою корпорації Meta, яка вирішила дозволити в Instagram та Facebook закликати до насильства проти російських солдатів та до смерті президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: заява посольства РФ в Вашингтоні, яку цитує російський "Інтерфакс"
Деталі: У посольстві стверджують, що оновлена політика Meta "агресивна та злочинна" і "веде до розпалювання ненависті та ворожнечі до росіян", а дії компанії – це "ще одне свідчення оголошеної нашій країні інформаційної війни без правил".
Від Вашингтона російське посольство вимагає "припинити екстремістську діяльність Meta і вжити заходів щодо притягнення винних до відповідальності".
Що передувало:
- Користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах дозволять закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну. Зміни поширюються на Вірменію, Азербайджан, Естонію, Грузію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Росію, Словаччину та Україну.
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Meta дозволяє агресивні висловлювання, коли вони націлені на російських солдатів, крім військовополонених, або націлені на росіян там, де ясно, що контекст — це вторгнення Росії до України.
- Соціальна мережа також тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які закликають до смерті президента РФ Путіна або президента Білорусі Олександра Лукашенка, у країнах, що включають Росію, Україну та Польщу. Уточнюється, що заклики до смерті лідерів будуть дозволені, якщо вони не містять інших цілей або не містять даних про місце і метод.
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