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Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Анастасія КалатурП'ятниця, 11 березня 2022, 07:44
ФОТО: GETTY

В Росії обурені політикою корпорації Meta, яка вирішила дозволити в Instagram та Facebook  закликати до насильства  проти  російських солдатів та до смерті президента РФ  Володимира Путіна.

Джерело: заява посольства  РФ в Вашингтоні, яку цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: У посольстві стверджують, що оновлена політика Meta "агресивна та злочинна" і "веде до розпалювання ненависті та ворожнечі до росіян", а дії компанії – це "ще одне свідчення оголошеної нашій країні інформаційної війни без правил".

Від Вашингтона російське посольство вимагає "припинити екстремістську діяльність Meta і вжити заходів щодо притягнення винних до відповідальності".

Що передувало:

  • Користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах дозволять закликати до насильства проти  російських солдатів у контексті вторгнення в  Україну. Зміни поширюються на Вірменію, Азербайджан, Естонію, Грузію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Росію, Словаччину та Україну.

  • Meta дозволяє агресивні висловлювання, коли вони націлені на російських солдатів, крім військовополонених, або націлені на росіян там, де ясно, що контекст — це вторгнення Росії до України.

  • Соціальна мережа також тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які закликають до смерті президента РФ Путіна або президента Білорусі Олександра Лукашенка, у країнах, що включають Росію, Україну та Польщу. Уточнюється, що заклики до смерті лідерів будуть дозволені, якщо вони не містять інших цілей або не містять даних про місце і метод.

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Теми: соцмережіРосія
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