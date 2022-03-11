Россия отреагировала на разрешение хейтить россиян и Путина в Facebook

В России возмущены политикой корпорации Meta, которая решила разрешить в Instagram и Facebook призвать к насилию против российских солдат и к смерти президента РФ Владимира Путина.

Источник: заявление посольства РФ в Вашингтоне, которое цитирует российский "Интерфакс"

Детали: В посольстве утверждают, что обновленная политика Meta "агрессивная и преступная" и "ведет к разжиганию ненависти и вражды к россиянам", а действия компании - "еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил".

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От Вашингтона российское посольство требует "прекратить экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности".

Что предшествовало:

Пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах разрешат призвать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину. Изменения распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.

Meta разрешает агрессивные высказывания, когда они нацелены на российских солдат, кроме военнопленных, или нацелены на россиян там, где ясно, что контекст - это вторжение России в Украину.

Социальная сеть также временно разрешает некоторые сообщения, призывающие к смерти президента РФ Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко, в странах, включающих Россию, Украину и Польшу. Уточняется, что призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат других целей или не содержат данных о месте и методе.