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У Ризі вулиці з посольством РФ дали ім'я "Незалежності України"

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 07:09

У Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха тепер називатиметься вулицею Незалежності України (Ukrainas neatkarības iela).

Таке рішення 10 березня ухвалили на позачерговому засіданні Ризької думи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Рішення про те, щоб перейменувати ділянку вулиці, ухвалено на підтримку героїчної боротьби українського народу проти воєнних дій Російської Федерації.

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На перейменованій ділянці вулиці знаходиться посольство Російської Федерації у Латвії.

Тепер список ризьких центральних вулиць поповнить ще одна назва.

Департаменту міського розвитку доручено змінити адреси об'єктів, що знаходяться на вулиці Незалежності України, а Департамент благоустрою території Ризької думи має встановити нові вказівники з назвами вулиць та таблички.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, у Вільнюсі з’явилася вулиця Героїв України, яка веде до посольства Росії.

Теми: ЛатвіяРосіядорогиУкраїна
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