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В Риге улице с посольством РФ назвали именем "Независимости Украины"

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 08:09

В Риге участок улицы Антониям между бульваром Калпака и улицей Николая Рериха теперь будет называться улицей Независимости Украины (Ukrainas neatkarības iela).

Такое решение 10 марта было принято на внеочередном заседании Рижской думы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Решение о том, чтобы переименовать участок улицы, было принято в поддержку героической борьбы украинского народа против военных действий Российской Федерации.

На переименованном участке улицы находится посольство Российской Федерации в Латвии.

Теперь список рижских центральных улиц пополнит еще одно название.

Департамента городского развития поручено изменить адреса объектов на улице Независимости Украины, а Департамент благоустройства территории Рижской думы должен установить новые указатели с названиями улиц и таблички.

Как сообщалось, в Вильнюсе появилась улица Героев Украины, ведущая в посольство России.

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Темы: ЛатвияРосcиядорогиУкраина
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