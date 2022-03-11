Сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів на Чернігівщині

Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, звільнили 5 населених пунктів від російських військових.

Джерело: ОК "Північ"

Деталі: Зазначається, що окрім звільнених 5 населених пунктів українці захопили два бронетранспортери окупантів.

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Дослівно: "Підрозділи російської федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.

І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу".

Передісторія: У четвер на Поліському та Волинському напрямках ЗСУ змусили окупантів відійти на невигідні для нього рубежі, на Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка (Куликівський район Чернігівської області).